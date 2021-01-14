اجتماع بسيئون يقر موعد البدء بمشاريع إعادة تأهيل عدد من مدارس الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، البدء في تنفيذ المشاريع التربوية بوادي وصحراء حضرموت الممولة من منظمة اليونسيف وهي مدرستين في مديريتي ثمود والعبر الصحراويتين بكلفة إجمالية تبلغ (98) ألف دولار وتستمر فترة التنفيذ فيهما على مدى ثلاثة أشهر .



وأثنى المجتمعون في الاجتماع الذي ترأسه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهوم وضم مدير إدارة المشاريع بمكتب الوزارة المهندس سالم بكير ومنسق مكتب اليونسيف بمكتب الوزارة علي جوبان ومندوبي المكاتب الاستشارية المكلفة من اليونسيف، على تدخلات اليونسيف في قطاع المشاريع في مديريات الوادي والصحراء لتهيئة الأجواء الدراسية الملائمة للتلاميذ وخاصة في المناطق الصحراوية على وجه الخصوص .

كما جرى استعراض الآلية الجديدة للعمل في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل منظمة اليونيسيف المعدة من الشريك الممول اليونيسيف وأدوار كل طرف وتم تحديد موعد لتسليم المواقع للمقاولين للبدء بأعمال الترميمات في 16 و17 من يناير الجاري