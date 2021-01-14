البحسني يوجه باعتماد انشاء معسكر للواء الأحقاف بمنطقة عسد الفاي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مديرية الريدة وقصيعر، على الموقع الخاص لإنشاء معسكر، يتبع لواء الأحقاف بالمدخل الشرقي للمحافظة.



ووجه محافظ حضرموت باعتماد انشاء معسكر يتبع لواء الأحقاف بمنطقة عسد الفاي، بهدف تعزيز الأمن والحماية للمدخل الشرقي لمحافظة حضرموت، في اطار خطة التأمين الشاملة للمحافظة، لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المديريات والمداخل الحيوية.

ووجه المحافظ البحسني، بسرعة انجاز انشاء المعسكر، وتوفير الاحتياجات والامكانات الضرورية له، مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار خطة الانتشار الأمني، لحفظ الأمن في المديريات الشرقية، ومساندة قوات خفر الأمن، مشيدا بمواقف أبناء مديرية الريدة وقصيعر والمديريات الشرقية ومساندتهم لجهود السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية.

الى ذلك، اطلع المحافظ القائد اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على جاهزية نقطة المظي التابعة للواء الأحقاف، ونقل لقيادة وضباط وصف وأفراد النقطة تحيات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

واشار المحافظ البحسني إلى أن هذه النقطة من أهم النقاط الحيوية للمدخل الشرقي للمحافظة، مشيداً بما حققه أفراد النقطة من ضبط وإفشال لعمليات التهريب وتأمين المدخل الشرقي، مشدداً على التحلي باليقظة ورفع الحس الأمني والجاهزية.