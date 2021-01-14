البحسني يفتتح مستشفى الحامي النموذجي ويوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لتقديم خدمات طبية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمدينة الحامي بمديرية الشحر، مستشفى الحامي النموذجي، بتمويل من وصية المرحوم عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد بدولة الكويت، وإشراف السيد عبدالله عمر حبيشان.



وطاف المحافظ البحسني بأقسام المستشفى، متعرفاً على مكوناته، مطمأنا على صحة المرضى بالمستشفى، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأشاد المحافظ بجهود الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى وحثهم على بذل مزيد من الجهود وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وبارك محافظ حضرموت لأهالي مدينة الحامي ومديرية الشحر والمديريات الشرقية بشكل عام، إفتتاح المستشفى، الذي سيخدم أبناء الحامي والمديريات الشرقية، مشيداً بتدخلات الأشقاء في دولة الكويت في مختلف القطاعات بالمحافظة، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة التي تربط أبناء حضرموت بشكل عام ومدينة الحامي على وجه الخصوص بالأشقاء في دولة الكويت.

وأكد المحافظ البحسني تذليل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للصعوبات التي تعترض سير المشاريع التي تخدم حضرموت ومواطنيها، موجهاً الجهات ذات الاختصاص بتقديم التسهيلات اللازمة في سبيل تسيير نشاط المستشفى.

من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الشحر الدكتور عمر الصبان أنه تم ترفيع المركز الصحي إلى مستشفى الحامي النموذجي بعد استكمال كافة أعمال التأهيل لقسم العمليات وإنشاء وحدة الأمومة والطفولة، وافتتاح أقسام أخرى وتوفير بعض الأجهزة الضرورية، آملاً ان يقدم المستشفى خدمات طبية تليق بمستوى طموحات المواطنين.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية تخللتها كلمة لوكيل آل الراشد بدولة الكويت ألقاها عبدالله حبيشان، ورقصات فنية، وجرى في الختام تكريم الجهات والشخصيات المساهمة في ترفيع المركز إلى مستشفى.

رافق محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، وعدد من المديرين العامين للمكاتب الخدمية بساحل حضرموت، والقيادات العسكرية والأمنية.