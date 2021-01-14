مدير عام المكلا يتفقد سير العمل المشترك للجهات المختصة لتنفيذ خطة تحسين المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد صباح اليوم سير عمل مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين وإدارة المرور في حملة إزالة واسعة للعشوائيات والنظافة وتنظيم حركة السير بمنطقة الشرج ورفع مخلفات البناء بمنطقة فوة مدينة المكلا.



وتعرف المدير العام العميد الحامد من مدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية المكلا الأستاذ يسلم باعري إلى آلية حملة النظافة بمنطقة الشرج وإزالة العشوائيات ومخلفات البناء بمنطة فوة وخور أمبيخة بالمكلا.

حيث نالت الحملة استحسان الكثير من المواطنين وتوسعت الشوارع التي بقت سنين مزحومة وعشوائية وبمواقف غير منظمة، فيما أبدى مدير عام المكلا الحامد مواصلة العمل المشترك مع جميع الجهات المختصة لإظهار المدينة بمظهرها اللائق.