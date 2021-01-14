انفجار عبوة ناسفة في دورية أمنية بعدن دون تسجيل إصابات

المنامة - ياسر ابراهيم - انفجرت عبوة ناسفة، صباح الخميس، في دورية أمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر إعلامية، إن العبوة الناسفة انفجرت خلال مرور دورية أمنية، موقعة أضرار فيها دون وقوع ضحايا.



وعاودت مشاهد الانفجارات ومحاولات الاغتيال مجدداً في عدن في ظل حديث عن خلافات بين تشكيلات داخل "المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً" والكيانات الموالية له.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ عودة الحكومة الجديدة، أواخر ديسمبر، انفجارات شبه يومية كانت أكثرها دموية تلك التي شهدها مطار عدن وأدت إلى مقتل وإصابة نحو 140 شخص.

