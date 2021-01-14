مناقشة آلية عمل نظام النافذة الواحدة بمديريات وادي حضرموت والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الرئيسية لتطبيق نظام النافذة الواحدة بشأن صرف الرخص لمزاولة المهن برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، عدد من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ النظام والاحتياجات الضرورية لتطبيقه عملياً بما يحقق تسهيل الخدمات للمستفيدين وزيادة الايرادات .



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ومدراء ادارات الجهات المعنية، استعرض مدير عام الموارد المالية محمود بن شعبان مخطط آلية عمل نظام النافذة الواحدة بالمديريات والذي يتضمن الإجراءات التفصيلية المتعلقة بهذا الخصوص .

وكلف الاجتماع مدير عام مديرية سيئون بمتابعة اللجنة المكلفة سابقا في إطار المديرية بالنزول الميداني وحصر ورصد كافة الأنشطة التي تزاول أعمالها والرفع بكافة النتائج لاتخاذ الاجراءات المناسبة ، اضافة الى تشكيل لجنة أخرى تضم ممثلين من الادارات المعنية لاطلاعهم على فكرة النظام وأهدافه وكيفية تنفيذه .