شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على مجالات التدريب والتأهيل بمركز البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية الريدة وقصيعر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمديرية الريدة وقصيعر، بزيارة تفقدية لمركز البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة.



واطلع المحافظ، على مجالات التدريب والتأهيل التي يقدمها المركز لعدد 38 طالب وطالبة لفئات الأطفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون والمصابين بالشلل الدماغي وصعوبة التعليم.

وطاف محافظ حضرموت، بقاعات التعليم، مشيداً بمستوى عمل المركز الذي ينمّي قدرات شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على تأهيلهم لدمجهم مع كافة شرائح المجتمع، وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بهذه الفئة، موجها بدعم المركز بمبلغ مليون ريال لتسيير العمل وتفعيل النشاط بالمركز.