البحسني يطلع على سير تأهيل مستشفى الديس الشرقية ومشروع قسم الامومة والطفولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام حافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة تفقدية لمستشفى مديرية الديس الشرقية، اطلع خلالها على أوضاع المستشفى، ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.



وخلال الزيارة، تعرف المحافظ البحسني على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل المستشفى، وبناء الدور الاول لقسم السرطان، وبناء قسم للطوارئ واقسام الترقيد، وتأهيل وترميم قسم العيادات وقسم الوضع، والادارة، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%، بتمويل من الهلال الاحمر الاماراتي.

كما تعرف محافظ حضرموت على سير العمل في مشروع قسم الامومة والطفولة، الذي يجري بنائه وتجهيزه، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، بتمويل من وصية المرحوم عبدالرحمن الراشد بدولة الكويت، وبإشراف من السيد عبدالله حبيشان.

واشاد محافظ حضرموت بتدخلات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مثمناً الدعم الذي تقدمه لمساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة وخدمة المجتمع في حضرموت.

ووجه المحافظ البحسني مكتب الأشغال العامة والطرق برصف ممرات المستشفى، لتسهيل عملية التنقل والمرور للمرضى والمترددين على المستشفى، كما وجه بالاهتمام بالنظافة داخل المستشفيات والمراكز الصحية.