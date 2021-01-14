شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه بإعداد دراسة فنية للفرص الاستثمارية لموقع كورنيش مدينة قصيعر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، موقع كورنيش مدينة قصيعر، للإطلاع على الفرص الاستثمارية الممكنة بالكورنيش.



ووجه المحافظ، وكيل المحافظة للشؤون الفنية بإعداد دراسة فنية لموقع الكورنيش، تتضمن إنشاء الحدائق والمتنفسات للعوائل، وإستغلال الموقع، وترويجه للمستثمرين، وإنزال المناقصات، وإتاحة فرص استثمارية للمستثمرين الجادين.

وشدد المحافظ البحسني على قيادتي صندوق النظافة والتحسين والسلطة المحلية بالريدة وقصيعر بالاهتمام بموقع الكورنيش بوصفه موقعا استراتيجيا وسياحيا مهما، وقبلة لإستقبال الزوار، حاثاً إياهم على الاهتمام بنظافة الكورنيش.