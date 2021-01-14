معين عبدالملك يشكل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قرارا بتشكيل لجنة لتطوير آلية التعامل مع الازمة الانسانية وتسهيل عمل هيئات الاغاثة والمنظمات الدولية.



ونص قرار رئيس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية وشئون المغتربين والتجارة والصناعة والاعلام والنقل والمالية والشؤون القانونية وحقوق الانسان وممثل عن البنك المركزي.

واسند القرار للجنة مهمة تطوير آلية التعامل مع الازمة الانسانية وتسهيل عمل هيئات الاغاثة و المنظمات الدولية وتكليفها التواصل السريع والمباشر مع الهيئات الاغاثية والمنظمات الدولية لتنسيق العمل وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتمكينها بالقيام بمهامها في الفترة القادمة.

كما كلف القرار اللجنة ببحث سبل تسهيل اعمال كافة المؤسسات التجارية والمصرفية وتمكينها من القيام بمهامها وانشطتها التجارية والمالية بكل سهولة وتيسير تدفق المساعدات والسلع والتحويلات لكافة ابناء الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية دون أي انتقاص، والتعامل مع كافة التحديات بالصورة اللازمة.