محافظ حضرموت يلتقي مشائخ ومقادمة وأعيان مديرية الريدة وقصيعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، مشائخ ومقادمة وأعيان مديرية الريدة وقصيعر، للإطلاع على أوضاعهم وتلمس همومهم.



وقال محافظ حضرموت خلال اللقاء: "لقد طرأ على مديرية الريدة وقصيعر تحسّنا كبيرا على مستوى الخدمات، والمشاريع التي افتتحت العام الماضي على مستوى القطاعات الخدمية المختلفة، إلى جانب وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع المهمة مطلع العام الجديد 2021م"، مشيراً إلى أن المديرية التي تعد من أكبر مديريات المحافظة وتستحق هذه المشاريع، نظير ما عانته من حرمان خلال السنوات الماضية.

ودعا المحافظ البحسني إلى إشراك الجميع في عملية التنمية والبناء في المديرية ومشاركة الملتقيات التطوعية والمواطنين في تحقيق عملية التنمية، مشيداً بجهود وتدخلات المشائخ والأعيان في فرض السلم الاجتماعي، مثمناً المشاريع التي انجزتها السلطة المحلية بالمديرية خلال الفترة السابقة.

وأكد محافظ حضرموت أهمية إشراك المواطنين في عملية حفظ الأمن والاستقرار، بوصفه رجل الأمن الأول، وذلك من خلال التبليغ على أي عناصر مشبوهة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار، مبيناً أن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية عملت على تأمين المدخل الشرقي للمحافظة من خلال نشر الأجهزة العسكرية والأمنية وقوات خفر السواحل لحماية المنطقة وتأمينها وإفشال كافة أعمال التهريب.