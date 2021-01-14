البحسني يدشن مشروع تحسين الشبكة الداخلية لكهرباء الريدة وقصيعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، مشروع تحسين الشبكة الداخلية لكهرباء الريدة وقصيعر، مع منطقة بدش بشبكة الكهرباء، بكلفة9,1 مليون دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

ووضع المحافظ حجر الأساس لمشروع خط 33 كيلوفولت الرابط بين مدينتي الريدة الشرقية وقصيعر مع انشاء محطتين تحويليتين بقدرة 10 ميقاواط، مع مفاتيح حماية للمحولات والمغديات، لزيادة الانسيابية واستمرار الكهرباء بالمديرية، وتحسين الجهد، وهي مرحلة أولى لمشروع الربط بين مديريتي الريدة وقصيعر والديس الشرقية، بكلفة 2,7 مليون دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.