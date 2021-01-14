البحسني يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية بمديرية الريدة وقصيعر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية بمديرية الريدة وقصيعر، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



حيث وضع المحافظ حجر الأساس لمشاريع، طريق "مهينم- عسد الجبل"، والمنشأة الرياضية بمدينة قصيعر، ومشروع سوق الخضار والأسماك والمواشي بالريدة الشرقية.

كما وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل مركز قصيعر للإنزال السمكي بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

واطلع المحافظ خلال زيارته التفقدية لمديرية الريدة وقصيعر على مكونات منشأة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري الرياضية بمدينة الريدة الشرقية، والنشاط الرياضي المعتمل داخل المنشأة، ووجه بربط الكهرباء بالمنشأة لإتاحة الفرصة لشباب المديرية لمواصلة النشاط الرياضي في فترة المساء، ورفع دراسة بتعشيب وانشاء مضمار بالملعب وتسوير المنشأة.

وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديريات الشرقية، مشيداً بمواقف أبنائها ومساندتهم للسلطة المحلية في مختلف المراحل.