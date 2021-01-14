محافظ حضرموت يستقبل نائب رئيس جامعة الخيرات باندونيسيا ومدير مكتب جامعة الأحقاف بجاكرتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نائب رئيس جامعة الخيرات باندونيسيا الدكتور علي سقاف الجفري، ومدير مكتب جامعة الأحقاف بجاكرتا السيد حسن حسين الجفري، بحضور نائب رئيس جامعة الأحقاف بحضرموت الدكتور صادق عمر مكنون، ومدير شؤون الطلاب بالجامعة الأستاذ زين سالم بن عقيل.



واستمع المحافظ من نائب رئيس جامعة الخيرات باندونيسيا، ومدير مكتب جامعة الأحقاف بجاكرتا، الى أوضاع الجامعتين وسير الدراسة فيهما، وأوضاع الطلاب الحضارم الدراسين بالجامعتين.

كما استمع المحافظ من نائب رئيس جامعة الخيرات باندونيسيا الدكتور علي سقاف الجفري، الى شرح وافٍ لما قال به "جدّه" مؤسس مدارس الخيرات العلامة القاضي عيدروس بن سالم الجفري الذي ولد في مدينة تريس بحضرموت عام 1309م، وتولى القضاء فيها، ثم انتقل الى ولاية سلاويسي شرق جاوة في مدينة "بالو" باندونيسيا، التي كانت ولاية تزخر بنشاط التنصير والجهل لتعاليم الإسلام، فأنشأ العلامة الجفري فيها أول مدرسة أسماها مدرسة الخيرات لمجابهة الأعمال للتنصيرية ولنشر الإسلام ،وبحمد الله أصبحت مدارس الخيرات عند وفاته في عام 1969 ميلادي تقرب من 700 مدرسة تعمل على نشر الإسلام وتعاليمه السمحاء والتي امتازت بالاعتدال والوسطية والفهم الصحيح للإسلام ، وواصل أبنائه واحفاده المشوار بالطريقة ذاتها حتى بلغت المدارس حالياً نحو 1500 مدرسة من ضمنها جامعة كبيرة تحوي كليات الطب والزراعة ، واستشعاراً من حكومة اندونيسيا بهذا الجهد العالمي الكبير قامت بتكريم العلامة الجفري بدرع البطولة وهو أكبر درع في اندونيسيا تكرّم به الشخصيات ، واطلقوا اسمه على مطار ولاية سالويسي.

وقدّم نائب رئيس جامعة الخيرات باندونيسيا ومدير مكتب جامعة الأحقاف بجاكرتا الشكر والعرفان لمحافظ حضرموت، لدوره البارز في تسهيل دخول الطلاب الى حضرموت لمواصلة التعليم بجامعة الأحقاف وجامعات المحافظة والأربطة الدينية فيها.

وثمّن المحافظ البحسني، الجهد العظيم لمؤسس مدارس الخيرات العلامة القاضي عيدروس بن سالم الجفري، الذي واصل نشر تعاليم الإسلام السمحاء وعكس صورة ايجابية لأبناء حضرموت في اندونيسيا، مؤكداً أن حضرموت تفخر بعلمائها وأعلامها داخل الوطن وخارجه، شاكراً قيادة جامعة الخيرات في مواصلة النهج بالوسطية والاعتدال، مثنياً على الدور الكبير لجامعة الأحقاف في رعاية وتعليم الطلاب من داخل وخارج الوطن، ودعا المحافظ نائب رئيس جامعة الخيرات ومدير مكتب الأحقاف باكرتا الى زيارة المعالم التاريخية والأثرية والدينية في حضرموت، مؤكداً تقديم سبل الرعاية والتسهيلات للطلاب من أبناء المحافظة والاندونيسيين في جامعات المحافظة وأربطتها الدينية والجامعات الأندونيسية، وأهدى المحافظ الضيوف نسخ من تتضمن تاريخ حضرموت وموروثها ومعالمها.