تقدم كبير لقوات الجيش جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تواصل القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي إحراز تقدم ميداني في جبهات جنوبي محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية شنت اليوم الأربعاء هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي في جبهة جبل مراد بمديرية رحبة جنوبي المحافظة.

وخاضت مواجهات عنيفة ضد عناصر المليشيا تمكنت خلالها من استعادة مواقع استراتيجية بينها "جبال السلاسل" و"تبة الشهيد علي منيف".

ووفقاً للمصدر، سقط عشرات من عناصر مليشيا الحوثي ما بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر مادية.

وأفاد المصدر أن بعض المواقع التي تم السيطرة عليها عقب مواجهات اليوم، تطل على منطقة "نجد المجمعة" ‎بذات الجبهة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية والعسكرية لتغيير سير المعارك ضد المليشيا