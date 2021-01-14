شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عشرات الحوثيين بينهم مشرف في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قُتل العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي، بينهم مشرف تابع للمليشيات، على أيدي القوات المشتركة في جبهة حيس بالحديدة، جراء خروقاتهم لوقف إطلاق النار.



وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة تصدت لهجوم نفذه مسلحو مليشيات الحوثي على مواقعها جنوب حيس.

وتابع المصدر، إن المواجهات أسفرت عن مصرع المدعو أبو غازي وهو مشرف اجتماعي للمليشيات في المربع الجنوبي (البراشا) مع عشرات آخرين من عناصر الحوثيين.

وتلقت مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة حيس خلال اليومين الماضيين، جراء محاولاتها العبثية لاختراق خطوط التماس