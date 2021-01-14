مليشيا الحوثي تحتجز مئات المركبات من معارض وشوارع صنعاء وإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، على احتجاز المئات من سيارات المواطنين بذريعة ضبط السيارات غير المرقمة وغير المجمركة.



وذكرت مصادر محلية أن عناصر المليشيا في العاصمة صنعاء ومدينة إب احتجزت، خلال اليومين الماضيين، مئات المركبات، من عدة شوارع رئيسية بذريعة أنها غير مرقمة.

ولفتت المصادر أن المليشيا خصصت الأرضية الكبيرة المجاورة لجامع الصالح بالعاصمة صنعاء كحجز للسيارات التي يتم احتجازها والتي أصبحت تعج بالمئات من سيارات المواطنين.

وشكا مواطنون بالعاصمة صنعاء بأنهم ذهبوا إلى إدارة شرطة المرور بالعاصمة صنعاء لترقيم سياراتهم، ولكن المختصين هناك أخبروهم بعدم وجود أرقام "أجرة" ولكنها ترغمهم على ترقيمها بأرقام "خصوصي".

ولفتوا أن الحملة ليس هدفها ترقيم السيارات، ولكن جباية الأموال بغير حق وإلا لكانت قامت قيادة المليشيا في إدارة المرور بتوفير الأرقام بكافة أنواعها قبل تنفيذها أي حملة لاحتجاز سيارات المواطنين.

وأشاروا إلى أن قيادة المليشيا في إدارة المرور ستلجأ بعد فترة لتوفير أرقام "أجرة" بهدف ترقيم السيارات والحصول على الأموال من جديد.

فيما أفاد مصدر محلي بمدينة إب، أن المليشيات قامت بأخذ المئات من السيارات من معارض السيارات وأخريات من عدة شوارع في المدينة، وفرضت على مالكيها دفع مبالغ مالية إضافية بحجة مسمى "رسوم جمركي" رغم أن الكثير منها تمت جمركتها في المحافظات والمنافذ التابعة للحكومة.