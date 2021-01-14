كسر هجوم حوثي من محورين على الفاخر في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

كسرت القوات المشتركة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، هجوماً من محورين شنته مجاميع لمليشيا الحوثي الإرهابية على قطاع الفاخر، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وذكر الناطق الرسمي باللواء 30 مدرع المقدم جياب أن وحدات من اللواء 30 مدرع مسنودة من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من كسر هجوم واسع لميليشيا الحوثي على قطاع الفاخر، غربي قعطبة.

وتركز الهجوم الحوثي على مواقع تتمركز فيها وحدات المشتركة في "لكمة عثمان، شعب الماء، حبيل الكلب"، على المحورين الشمالي والغربي لمدينة الفاخر.

ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين لأكثر من ساعة أُستخدم فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، انتهت بكسر المجاميع المهاجمة وتكبيدها خسائر بشرية فادحة.