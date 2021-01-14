نزع وتفكيك حقول ألغام حوثية على امتداد 7 كم في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للألغام، الأربعاء، من تفكيك حقول ألغام على امتداد سبعة كيلومترات، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف، التابعة لمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وذكر مدير البرنامج الوطني للألغام، أمين العقيلي، أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع وتفكيك ألغام زرعتها مليشيا الحوثي على امتداد 7 كيلومترات، في الطريق الرملي العام في منطقة الريان بمديرية خب والشعف.

وأضاف، إن الفرق الهندسية مستمرة في تطهير الطرقات ومناطق الرعي والمناطق السكنية في خب والشعف، بعد أن زرعتها مليشيا الحوثي بالألغام بشكل مكثف.

ودعا العقيلي، المسافرين والسكان المحليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الطرق المهجورة، والتي قد تحتوي على ألغام حوثية