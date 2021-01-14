تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من كبار السن والأطفال والمزارعين والنحالين من موجة صقيع وأجواء شديدة البرودة اليوم الخميس في مختلف مناطق المرتفعات الجبلية.



وتوقعت النشرة الصادرة عن مركز الأرصاد اليمنية أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء خالية من السحب وباردة الى شديدة البرودة مع احتمال تكون الصقيع الخفيف على اجزاء من المناطق الجبلية اثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة في محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع ) ، وباردة على المناطق المرتفعة من محافظات (اب، تعز، لحج ،ابين ، شبوه وحضرموت) ، وتكون مشمسة اغلب ساعات النهار مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب المنخفضة وهطول امطار خفيفة متفرقة في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد اجواء غائمة جزئيا مع احتمال تكون خلايا من السحب وهطول امطار خفيفة على الشريط الساحلي الجنوبي ، والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال تصل اقصى سرعة لها 26 عقدة خاصة على الاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون جاف وبارد ليلا ومشمس نهارا ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة .

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول امطار خفيفة، والرياح معتدلة السرعة وتنشط احيانا تصل اقصى سرعة لها 20عقدة