عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجتماع موسع في مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت

الخميس 14 يناير 2021

الخليج 365

عقد أمس الاربعاء، بقاعة ديوان مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء اجتماع تراسة المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الاستاذ الدكتور محمد احمد فلهوم وفي الاجتماع الذي ضم المهندس سالم بكير مدير ادارة المشاريع بمكتب الوزارة ومنسق مكتب اليونيسيف بمكتب الوزارة الاستاذ غلي جوبان ومندوبي المكاتب الاستشارية المكلفة من اليونيسيف تم اقرار والبدء في تنفيذ ا لمشاريع التربوية الممولة من اليونيسيف بوادي وصحراء حضرموت .



وهي مدرستين في مديريتي ثمود والعبر الصحراويتين بكلفة اجمالية للعمل بلغت (98) الف دولار حيث استهدفت مدرسة ثمود بمديرية ثمود ومدرسة سيدهات بمديرية العبر .حيث تاتي تلك الخطوه ضمن تدخلات اليونيسيف في قطاع المشاريع في مديريات الوادي والصحراء على ان يكون التنفيذ للمشاريع خلال ثلاثة شهور .

وتم في الاجتماع الاتفاق على الالية الجديدة للعمل والمعدة من الشريك الممول اليونسيف وادوار كل طرف وتم تحديد موعد لتسليم المواقع للمقاولين للبدا بالترميمات في 16 و17 من يناير الجاري.

حضر الاجتماع مجموعة من المهندسين المشرفين على التنفيذ من مكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء والمكاتب الاستشارية .