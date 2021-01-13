تنظيم وقفة احتاجية بتعز للتنديد بالمجازر التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد أبناء الحيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم أبناء محافظة تعز، اليوم، وقفة احتجاجية للتنديد بالمجازر الوحشية التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد أبناء منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المحافظة.



ونددت الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها مواطنين من أبناء الحيمة بالاعمال الارهابية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ السادس من يناير ولازلت مستمرة حتى اليوم في إنتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والابرياء والمدنيين.

وأوضح بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، ان الحملة الوحشية للمليشيات الحوثية الإرهابية أسفرت حتى الان عن استشهاد 10 مواطنين و اصابة 31 اخرين و إختطاف 200 مواطن بينهم 13 طفلاً وهدم 173 منزلا..مشيراً الى ان المليشيات هدمت المنازل والآبار والتضييق على ابناء المنطقة في مداخل وخارج المنطقة وإتلاف المحاصيل الزراعية والإعتداء على النساء وتحويل المدارس الى سجو ن ومعتقلات لأبناء المنطقة.

و لفت البيان، الى ان المليشيات الحوثية الارهابية تشن حملات إرهابية ممنهجة على قرى الحيمة منذ العام 2015م قتل وأصيب فيها العشرات بينهم اطفال مستخدمة كل انواع الإرهاب من بطش وتنكيل وإختطافات تحت مسمى الجبايات..مشيراً الى ان المليشيات اجبرت الاطفال الذهاب الى الجبهات.

وطالب البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن الى التدخل الفوري لوقف تلك المجازر وإطلاق الأسرى والمعتقلين والمختطفين وإعادة الأطفال الى اسرهم وإعادة ما تم نهبه من ممتلكات المواطنين ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم.

وناشد البيان الضمير العالمي الحر ومنظمات حقوق الإنسان العالمية القيام بواجباتهم الإنسانية والقانونية في حماية ابناء الحيمة من القتل والتشريد والتدمير للممتلكات ونهب الأموال والمزارع التي تقوم بها المليشيات الحوثية الارهابية.