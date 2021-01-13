تدشين مشروع توفير الحقيبة المدرسية بتمويل مركز الملك سلمان

وثمن نيمر الجهود الإنسانية والمشاريع التي يدعمها مركز الملك سلمان للإغاثة، من الإنتاج المحلي لبعض الأسر الفقيرة المستفيدة من مشروع تحسين سبل العيش لتوفير سبل دخل وتحسين وضعها بالإكتفاء الذاتي.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن الامين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيم، اليوم، مشروع توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ إئتلاف الخير للإغاثة الانسانية، ويشمل 1435 حقيبة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012