مؤسسة المياه في عدن تتسلم 4 سيارات جديدة خاصة بإدارة الصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عدن، اليوم الأربعاء، من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، أربع شاحنات جديدة سعة 12 ألف لتر خاصة بإدارة الصرف الصحي وجميع ملحقاتها وقطع غيارها، بتمويل من البنك الدولي عبر المشروع الطارئ للخدمات المتكاملة في اليمن.



وخلال عملية التسليم، ثمن وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، ومحافظ عدن، أحمد لملس، دعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS لقطاع المياه، مؤكدين أنه سيسهم دون شك في حل مشكل الصرف الصحي.

وشدد الشرجبي ولملس على ضرورة الاهتمام بمعدات وآليات المؤسسة وصيانتها وإدخالها للخدمة باسرع وقت ممكن .

حضر عملية التسليم، مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن المهندس محمد باخبيرة ومدير عام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عدن، الدكتور خلدون سالم صالح .