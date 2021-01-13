محافظ تعز يقر تشكيل لجنة لاستكمال إصلاح شبكات الصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، تشكيل لجنة للقيام بحصر شامل لاصول وممتلكات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي كخطوة لحل مشكلة المياه التي تعاني منها المحافظة واستكمال إصلاح شبكات الصرف الصحي وفق رؤية واضحة ومتكاملة .



وقال المحافظ شمسان في اجتماع عقد ،اليوم، بحضور مجلس إدارة مؤسسة المياه" أن المياه تعد من أهم أولويات السلطة المحلية وسنكرس جهدنا بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتخطي العوائق التي تواجه المؤسسة بحيث يتم ايصال المياه الى المنازل والاحياء السكنية بكل سهولة".

وأضاف" أن العمل العشوائي واستمرار ضخ المياه دون اصلاح الشبكات يعد مشكلة كبيرة ، حيث تعرضت الشبكات الى أضرار بالغة وافتقاد المدينة لعدد كبير من الآبار الامر الذي سيؤدي الى استنزاف حوض المياه الذي يغذي المدينة وبالتالي لابد من عمل خطط ودراسات عاجلة للتغلب علي مشكلة المياه".

واكد محافظ تعز، أن السلطة المحلية ستعمل على مساعدة المؤسسة للتغلب على المشاكل وإصلاح المنظومة المائية وستوجه مدراء المديريات للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي..مشيراً الى أن المحافظة حرصت على إصلاح أجزاء كبيرة من شبكات الصرف الصحي داخل المدينة والتنسيق مع المنظمات الفاعلة لتوجيه أنشطتها وبرامجها لدعم المياه والصرف الصحي الذي كان مشكلة تؤرقنا ولابد من تستمرار العمل وبوتيرة كبيرة لتوصيل المياه للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استمع الحاضرون الى تقرير لمدير المؤسسة حسن المجاهد تطرق فيه الى مشاكل المؤسسة والاضرار الكبيرة التي تسببت الحرب للشبكات ومعدات المؤسسة وشحة المياه والابار وضرورة إعادة الايرادات المتعلقة بالمؤسسة لتمكينها من أداء مهامها وفق الخطط المرسومة.