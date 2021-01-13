وزير الصحة يفتتح ورشة عمل في عدن حول إستراتيجية برنامج الملاريا 2020 - 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول المراجعة الفنية لاستراتيجية برنامج الملاريا للأعوام ٢٠٢٠م - ٢٠٢٣م.



وتناقش الورشة التي ينظمها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على مدى يومين، بمشاركة 35 كادرا يمثلون عدد من المحافظات والمنظمات، عددا من الموضوعات المتصلة بمراجعة عمل البرنامج بمكوناته المختلفة في تدبير حالات الملاريا والترصد والرقابة والتقييم والاستعداد والسياسة الوبائية ومكافحة النواقل والتوعية والتثقيف والامداد.

وأكد الوزير بحيبح، أهمية التدريب والتأهيل العلمي في هذه المرحلة الحرجة .. منوها بأهمية الورشة في تقييم الوضع الوبائي ووضع السياسات الإستراتيجية والإجراءات والتدابير الهادفة للرفع من مستوى السياسات العلاجية الواضحة والواقعية المناسبة لمكافحة الأوبئة في بلادنا.

من جانبهما حث مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، المشاركين في الورشة على ضرورة صياغة حلول تتماشى مع الواقع الصحي في البلاد .. مشيرين إلى أهمية الدراسات العلمية في مراجعة السياسات الخاصة بمكافحة النواقل خصوصا بعد التغيير المناخي ودخول نواقل جديدة من دول القرن الأفريقي.

حضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ومدير عام مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير وعدد من المختصين.