وزير الصحة يتفقد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم سير العمل في فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة عدن .



وأستمع وزير الصحة من المدير العام التنفيذي لفرع الهيئة الدكتور عبدالقادر احمد الباكر إلى شرح حول سير العمل في أقسام الهيئة المختلفه وكيفية اصدار تراخيص الاستيراد والتصدير للأدوية وتسجيل الأصناف والشركات ومراقبتها ومطابقة اصدار الشهادات واقعيا والمراقبة والفحص في المنافذ المختلفة والتطوير التقني الذي شهده مختبر الهيئة الذي رفد بمعدات حديثة يتم من خلالها تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على سوق الدواء .

اطلع وزير الصحة علي مستوى التنسيق بين الهيئة ودول مجلس التعاون الخليجي في العمل المشترك في الرقابة على الدواء وتبادل المعلومات ودور مركز التيقظ والسلامه الدوائية بالاضافة الى المخزون الدواىي في البلاد وتنوع مصادره المختلفة التي تضمن الأمن الدوائي وفقا والجودة والأمان والسعر المقبول للمستهلك .

رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي .