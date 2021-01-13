وزير الشؤون الاجتماعية يدشن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، مشروع توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن، والذي يشمل توزيع 20,000 حقيبة متكاملة مع مستلزماته في 6 محافظات بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ ائتلاف الخير.



وأشاد الوزير الزعوري، بدور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمها لليمن في مختلف القطاعات الانسانية وفي وفي مقدمتها قطاع التعليم..مؤكدا أهمية المشروع في تأمين التعليم للطلاب من الفئات الأشد احتياجا، والحد من مشكلة التسرب من التعليم في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وجدد، استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتسهيلات للمنظمات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها في اليمن..موضحاً أن المشروع يمثل بادرة أمل لآلاف الطلاب، ويسهم بشكل كبير في تعافي العملية التعليمية الى جانب خلق فرص عمل لمعيلات الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال المشاركة في خياطة الحقائب محلية الصنع.

من جهته، أوضح منسق المشاريع بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة عدن عبدالله الطيار، أن المشروع يأتي امتدادا لتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة لمساعدة الشعب اليمني والوقوف إلى جانب اليمن في أحلك الظروف..مشيرا إلى أن المشروع يأتي متزامنا مع وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد، ويستهدف المناطق الأشد تضررا من الأوضاع الاقتصادية والأزمة الإنسانية.