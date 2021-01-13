لقاء مشترك يناقش تنسيق الجهود بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء مشترك عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، سبل التنسيق المشترك بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية وتطوير آلياته لفرض سلطة القانون وهيبة الدولة والحد من الأعمال التخريبية التي تضر بأمن وسلامة المجتمع .



وتطرق اللقاء الذي ضم محافظ عدن، احمد لملس، ورئيس محكمة الاستئناف، القاضي فهيم عبدالله الحضرمي ورئيس نيابة الاستئناف بعدن، القاضي قاهر مصطفى ومدير عام شرطة عدن، اللواء مطهر علي ناجي إلى مناقشة جوانب توحيد الوحدات الأمنية وتأهيل مراكز الشرطة وتدريب وتأهيل الكادر الأمني وتزويده بالمعارف العلمية المرتبطة بالعمل الأمني.

وشدد المجتمعون على ضرورة تكاتف جهود الجميع في السلطات الثلاث والعمل كفريق واحد متناسق لمواجهة الفساد والأعمال التخريبية التي تزعزع أمن واستقرار المدينة، وكذا محاربة أعمال البسط على الأراضي والبناء العشوائي وغيرها.