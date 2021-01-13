وزير الصناعة يناقش مع قيادة هيئة المواصفات خططها وأهدافها ورؤاها المستقبلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصناعة والتجارة - رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع عام الهيئة المهندس حديد الماس، ونوابه ومدراء الإدارات الفنية والمالية والإدارية بالهيئة خطط وأهداف هيئة المواصفات ورؤاها المستقبلية لعام 2021م.



واستمع الوزير الأشول خلال الاجتماع، إلى شرح حول مستوى أداء الهيئة وإنجازها لعام 2020م والصعوبات والتحديات التي واجهتها .. مؤكدا أهمية الدور الهام والمحوري للهيئة والمتمثل بالحفاظ على حماية البيئة وصحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتشجيع الصناعات الوطنية وجذب الاستثمار .. مشيدا بالجهود والأدوار البارزة للهيئة في خدمة الإقتصاد الوطني وحماية المستهلك.

من جانبه أكد مدير عام الهيئة المهندس حديد الماس، حرص الهيئة على القيام بأداء واجباتها ومسؤولياتها على أكمل وجه والارتقاء بالمهام الفنية والرقابية في الهيئة لرفع مستوى الأداء وتذليل الصعوبات وضمان تحقيق حماية صحة وسلامة المواطنين.

وعقب الاجتماع اطلع الوزير الأشول ومعه مدير عام الهيئة ونوابه، على مستوى سير العمل في كافة إدارات وأقسام الهيئة والمختبرات التابعة لها.