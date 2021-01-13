وزير الداخلية يلتقي رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الداخلية، اللواء ركن، إبراهيم حيدان، اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض اللواء محمد الربيعي، عدد من الموضوعات المتعلقة باستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وتوحيد الأجهزة الأمنية.

وفي اللقاء، أكد الوزير حيدان الذي ضم قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد ركن / نايف منيف الحبيل في عدن وقائد قوات الدعم والإسناد العميد / محسن الوالي، على أهمية تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وتعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوحيدها وتقديم الدعم اللازم لها لتتمكن من تأدية مهامها ودورها في إرساء الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة .. مشيداً بالدور الذي تقوم به دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة حكومة الكفاءات السياسية لتطبيع الأوضاع واستقرارها .

وأكد الوزير حيدان على استمرار الحكومة في العمل على تطبيع الأوضاع وإعادة الامن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في كافة ربوع الوطن.