الفرق الهندسية تفكك حقول ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في الطرق العامة بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي "مسام" ،اليوم، من تفكيك حقول ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في الطرق البرية العامة بمحافظة الجوف.

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيليوفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "إن الفرق الهندسية تمكنت من نزع وتفكيك ألغام زرعتها مليشيا الحوثي على امتداد 7 كيلو في الطريق الرملي العام في منطقة الريان بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

وأضاف العقيلي" إن الفرق الهندسية تعمل وبويترة عالية في تطهير الطرقات ومناطق الرعي والمناطق السكنية في خب والشعف بعد أن تعرضت لزراعة الألغام بكثافة عالية من قبل مليشيا الحوثي الارهابية"..داعياً المسافرين والسكان المحليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الطرق المهجورة.

إلى ذلك دشن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، المرحلة الثانية من رفع اللوحات الارشادية والتحذيرية على جنبات الطرق التي تم تأمينها لإرشاد المسافرين على سلوكها والحذر من الخروج أو الابتعاد عنها، حتى يتم تطهير كافة المناطق ويتم الاعلان ذلك.