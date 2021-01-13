وزير الخارجية وشؤون المغتربين يثمن موقف كينيا الداعم لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، موقف جمهورية كينيا الداعم لليمن وادانتها للحادث الارهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولها مطار عدن الدولي.



وتطلع وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اجراه، اليوم، مع وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية ريتشيل اومامو، الى استمرار الدعم السياسي لجمهورية كينيا لليمن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الامن الدولي..مؤكداً على اهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين الى نحو افضل بما يخدم الشعبين اليمني والكيني.

واستعرض الوزير بن مبارك، تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولها مطار عدن الدولي والذي اسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين والمسافرين وموظفي المطار.

بدورها جددت الوزيرة الكينية، ادانتها الشديده للجريمة الإرهابية التي استهدفت الحكومة اليمنية..مؤكده دعم بلادها الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن وعودة الامن و الاستقرار بما يكفل حياه كريمة للشعب اليمني.