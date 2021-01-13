محافظ شبوة يفتتح المرحلة الاولى من مشروع ميناء قنا وتفريغ اول شحنة وقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، المرحلة الاولى من مشروع ميناء قنا النفطي والتجاري بالشريط الساحلي بمديرية رضوم.



ودشن المحافظ، عملية تفريغ اول الشحنات النفطية الواصلة الى الميناء والتي تقدر بسبعة عشر الف طن..مشيرا الى ان افتتاح هذا المنفذ البحري الجديد يأتي برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

واستعرض المحافظ، الاهمية الاستراتيجية والتاريخية للميناء الذي يقع بالقرب من خط الملاحة الدولية..منوها بمزاياه الطبيعية والملاحية والتي تؤهله بان يكون في مصاف الموانئ اليمنية الكبيرة، بما يساهم في رفع القدرات المالية والاقتصادية بالمحافظة وتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في محافظات اقليمي سبأ وحضرموت.

وأشاد المحافظ بالتدابير الفنية المؤقتة التي اتخذتها الشركة لتفريغ البواخر النفطية الواصلة للميناء..مشددا على ضرورة التسريع بوتيرة العمل ومضاعفتها حتى يتم استكمال المكونات الاساسية للمرحلة الاولى والثانية من مشروع الميناء والخاصة بارصفة الميناء، وتركيب منصات التفريغ وتثبيت قطع الخزان العائم و بنية الخدمات الاساسية و التحتية لمشروع الميناء.

حضر الافتتاح عضوا مجلس الشورى حسين السعدي ومقبل باعوضة وعضو مجلس النواب عبدالله العجر، و قائد الشرطة العسكرية اللواء ناصر النوبة، والأمين العام لمحلي شبوة عبدربه هشله ووكلاء المحافظة، وقائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي، وقادة الالوية والوحدات الامنية والادارية بالمحافظة وشخصيات برلمانية واجتماعية.