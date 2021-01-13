وزير المياه والبيئة يبحث مع إوكسفام إعادة تأهيل مشروع مجاري عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير البرامج لمنظمة إوكسفام القائم بأعمال مكتب عدن شكيل محمد ، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خطوط الضخ لمجاري عدن.



وتطرق اللقاء ، إلى أهمية المشروع البالغ قيمته حوالي 3 مليون و 868 ألف دولار المقدم من وزارة التعاون الالماني لمنظمة إوكسفام، لإعداد الدراسات الفنية وتقييم المشروع، وترميم وصيانة خطوط الصرف الصحي، وتدريب وتأهيل العاملين، بالإضافة إلى مهام الرقابة والمراجعة، وتقديم بعض المعدات لصندوق النظافة .

و أوضح الوزير الشرجبي، أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل الخطوط الناقلة للمياه العادمة بين الأربع المديريات ( كريتر ، التواهي ، المعلا ، خورمكسر ) الى مضخة خورمكسر ، التي تضررت اجزاء منها جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الارهابية في العام 2015 ، وذلك بهدف التخلص من التلوث الحاصل في البيئة البحرية، وتحسين منظومة المجاري بعدن..مؤكدا أهمية التعاون المشترك مع المنظمات الداعمة في تطوير شبكة المياه والصرف الصحي في مدينة عدن وباقي المحافظات .

وتم في اللقاء الاتفاق على إعتماد المشروع وتحديد موعد التوقيع على اتفاقية التنفيذ خلال الاسبوع القادم .