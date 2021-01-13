البركاني يهنئ المستشار جبالي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية تهنئة الى المستشار حنفي جبالي وذلك بمناسبة نيله ثقة أعضاء مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الشقيقة وانتخابه رئيساً للمجلس في دورته التشريعية الحالية.



وقال البركاني في البرقية " يطيب لي وزملائي اعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ان أُعبر لكم عن أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة نيلكم الثقة التي منحكم إياها أعضاء مجلسكم الموقر بانتخابكم رئيساً للمجلس، لما تمتلكونه من قدرات لإدارة العملية البرلمانية وتكتسبونه من خبرات متميزة سيكون لها أثرها على العملية الدستورية والتشريعية، مباركين لكم وللشعب المصري الشقيق هذا الزخم الديمقراطي الكبير".

وعبر رئيس مجلس النواب عن تقدير بلادنا لدور الأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً على المواقف الثابتة والداعمة لأشقائهم بالجمهورية اليمنية..متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه البرلمانية وللعلاقات بين البلدين والمجلسين مزيداً من التقدم والازدهار.