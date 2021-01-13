وكيل الشؤون الفنية بالمهرة يناقش عدداً من المشاريع الخدمية في مديرية المسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم بمكتبه ، أمين عام مديرية المسيلة الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد ومدير عام فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمديريات سيحوت والمسيلة وقشن الأستاذ ناصر خير كلشات وذلك لمناقشة عدداً من المشاريع الخدمية في المديرية.



وناقش اللقاء مشاريع شبكات المياه وخط الماء الناقل وعدداً من المشاريع التي ينفذها مشروع الأشغال العامة في مديريات سيحوت والمسيلة ، فضلاً عن مناقشة مشروع تأهيل مركز المسيلة الصحي الى مستشفى ريفي.

وأشار الوكيل العبودي إلى أهمية تنفيذ المشاريع الخدمية للأرتقاء بمختلف الخدمات الاساسية التي تهم المواطنين في مديرية المسيلة ، لأفتاً أن قيادة المحافظة سوف تقوم بدورها في توفير المتاح والممكن للمديرية.

واكد الوكيل العبودي حرص قيادة السلطة المحلية على الاهتمام بتلبية احتياجات المديرية من المشاريع التنموية والخدمية وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة باعتبارها مديرية متنامية الاطراف وجبلية ، مبدياً استعداد قيادة المحافظة في تقديم ما يمكن تقديمه للسلطة المحلية بالمديرية في مختلف الجوانب.

ووجه العبودي مهندسي قطاع الشؤون الفنية بأنشاء دراسة متكاملة حول مشروع تأهيل مركز مديرية المسيلة الصحي الى مستشفى ريفي