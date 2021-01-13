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محافظ شبوة يوجه بصرف حوافز شهر ديسمبر للمعلمين والموجهين بالمحافظة

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اليمن العربي - عتق 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوجه بصرف حوافز شهر ديسمبر للمعلمين والموجهين بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365 - عتق

وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو مدير مكتب الشؤون المالية بديوان عام المحافظة ومدير مكتب المالية بصرف حافز شهر ديسمبر لعام 2020م للمعلمين والموجهين بالمحافظة.

 

وجاء في التوجيه اعتماد صرف مبلغ (89,949,975 )ريال، تسعة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال لعدد(5926) معلم وموجه.*

 

وأكد المحافظ على الاهتمام بالمعلم كونه اللبنة الأساسية في صناعة أجيال المستقبل،مضيفاً بالوقوف إلى جانبهم حتى يحصلوا على كامل حقوقهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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