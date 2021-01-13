اكثر من مليار ريال حجم الموارد المالية بوادي وصحراء حضرموت للعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغت إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء للعام المنصرم 2020م ، مليار و263 مليون و410 ألف ريال بنسبة زيادة 7 بالمائة عن المقابل للعام 2019م.



و أوضح مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود عيظه بن شعبان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح بلغت 785 مليون و606 الف و252 ريال، منها إيرادات محلية 408 مليون و585 الف و466 ريال بنسبة 97 بالمائة من ربط الموازنة وبنسبة 105 بالمائة من المقابل ، أما الايرادات المشتركة فقد بلغت 377 مليون و20 الف و786 ريال بنسبة 100 بالمائة من ربط الموازنة وبنسبة 108 بالمائة من المقابل للسنة الماضية 2019م.

واشار بن شعبان، الى أن إجمالي حصة الموارد المشتركة عبر المحافظة بلغت 477 مليون و804 الف و169 ريال بنسبة 91 بالمائة من ربط الموازنة لعام2020م وبنسبة 107 بالمائة من المقابل لسنة 2019م.

واستبشر مدير عام الموارد المالية بالوادي محمود بن شعبان خيرا في إمكانية تحويل مستحقات الدعم المركزي بعد أن تمت الإفادة بزيادة ربط هذه الحصص بموازنة هذا العام 2021م حيث بلغت تقديرات البرنامج الاستثماري لهذا العام 2مليار و210مليون ريال..معتبرا ذلك بادرة أمل في هذا العام .

و أكد مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء، أن الاهتمام بالموارد المالية مسؤولية الجميع كونها العامل الأساسي لأي تنمية محلية بالمديريات وبها يتم دعم وتمويل المشاريع وتحسين الخدمات العاجلة والملحة للمواطنين..شاكرا الجهات والمكاتب التي بذلت جهوداً لإيصال نسب التحصيل الى هذه المؤشرات..مجددا الدعوة للمختصين إلى بذل أقصى الجهود في سبيل رفع الحصيلة الإيرادية خلال العام الحالي 2021م لتحقيق التقديرات المخطط لها والمقترحة بالموازنة العامة للدولة.