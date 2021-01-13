الوكيل السعيدي يطلع على نشاط مركز الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، على مستوى الخدمات والأنشطة التي ينفذها مركز الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت .



واستمع الوكيل السعيدي بحضور مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام، من مدير المركز الدكتور محمد سنجل الى آلية العمل المتبعة في المركز منذ افتتاحه قبل سنتين بمدينة سيئون وما يقدمه من إرشادات صحية وخدمات علاجية أولية وكذلك الاستشارات الطبية الفنية عن مدى لياقة العاملين لأرباب العمل التي تسهم في الحفاظ على صحة العاملين وتحسين مستوى الأداء وزيادة حجم الإنتاج ، إنطلاقا من مبدأ الحفاظ على الإنسان قبل البنيان .

كما تعرف الوكيل من طاقم العمل بالمركز من الأطباء والفنيين على الجهود المبذولة من قبلهم لتعزيز علاقة المركز بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية بهدف نشر ثقافة السلامة المهنية بين أوساط المجتمع..مؤكداً أن السلطة المحلية لن تألوا جهدا في دعم ومساندة جهود مركز الصحة والسلامة المهنية بحسب الإمكانيات المتوفرة.