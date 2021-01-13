وزير الخارجية يشيد بجهود الولايات المتحدة لدعم السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لدعم عملية السلام في اليمن..مؤكداً موقف الحكومة الداعم لقرار الإدارة الأمريكية بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية.



وقال وزير الخارجية خلال لقاءه، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هينزل" أن قرار تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيسهم بشكل عملي وحقيقي في الضغط على هذه المليشيات بعد سنوات عديدة من تجربة الوسائل الدبلوماسية التي لم تزدها إلا إرهاباً واستمراراً لاستخدام العنف وهو ما بدى واضحاً للعالم أجمع في الهجوم الإرهابي الذي استهدفت به حكومة الكفاءات السياسية والمدنيين في مطار عدن الدولي".

واضاف بن مبارك "أن قرار تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل أيضاً على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيات ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية وبما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم".

وأشار وزير الخارجية ،إلى أن الحكومة اليمنية تضع نصب أعينها أهمية ألا يتضرر الوضع الإنساني في اليمن نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية..مؤكداً أن الحكومة ستعمل وبالتنسيق بشكل متواصل مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذه العقوبات على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية.

ونوه وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بأن الإعاقة الحقيقة لعمليات الإغاثة في اليمن سببها الرئيسي هي المليشيات التي دأبت على افتعال الأزمات ونهب وسرقة المساعدات ومنع وصولها لمستحقيها والاستمرار بعرقلة عمل المنظمات الإغاثية والتضيق عليهم ورفض كافة الآليات المقترحة من قبل الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة الإرهابية.

من جانبه جدد سفير الولايات المتحدة، إدانته الشديدة للهجوم على مطار عدن الدولي..معبراً عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث..مشيداً بموقف الحكومة اليمنية واستمرارها بممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن.

واكد السفير الامريكي، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن..مشيراً الى ان الحكومة الأمريكية ستسمر في تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.