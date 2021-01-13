شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 من عناصر المليشيا بهجوم للمقاومة في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل ستة من مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء 13 يناير 2021م، في هجوم لمقاومة الحازمية في مديرية الصومعة محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن أبطال مقاومة الحازمية المسنودة برجال القبائل شنوا هجومًا مباغتًا استهدف آلية قتالية للمليشيات الحوثية بالقرب من موقع عقرامة بمديرية الصومعة.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة من عناصر المليشيا وإعطاب الآلية القتالية.