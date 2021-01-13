احتدام المواجهات بين "المشتركة" والمليشيا في جبهات شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365 ـ الضالع

احتدمت المواجهات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 12 يناير /كانون الثاني 2021، بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في قطاع صبية الجب.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المواجهات تجددت بعد هدوء حذر طوال أيام الأسبوع الماضي تخلله مواجهات متقطعة في قطاع صبيرة الجب.

وبحسب المصادر، ما زالت المواجهات مستمرة وفي أوجها - حتى لحظة كتابة الخبر منتصف ليل (الثلاثاء/ الأربعاء) بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبعض الثقيلة.

وقالت المصادر، إن وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تصدت لمحاولة هجومية مستميتة قامت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.

ويأتي هذا بعد أن تمكنت المضادات الأرضية للقوات المشتركة والجنوبية المرابطة في محور مُريس شمال الضالع، الاثنين المنصرم، من إسقاط طائرة درون تابعة للمليشيات الحوثية كانت تقوم بمهام تجسسية في سماء الجبهة.