 البحسني يستقبل فريق كرة اليد بنادي شباب القطن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، فريق كرة اليد بنادي شباب القطن الذي حقق المركز الثاني في بطولة الجمهورية لكرة اليد، التي اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن.



وأشاد المحافظ البحسني بالإنجاز الكبير الذي حققه نادي شباب القطن وإحراز النادي المركز الثاني على مستوى أندية الجمهورية، وتكريم حارس النادي عبدالمجيد سالم باعطوه كأفضل حارس في البطولة، الأمر الذي شرّف محافظة حضرموت وعكس مدى اهتمام السلطة بقطاع الشباب والرياضة.

وأكد محافظ حضرموت اهتمام ودعم السلطة المحلية لقطاع الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية في عموم المحافظة، موجهاً بإنارة ملعب كرة الطائرة واليد بنادي شباب القطن ودعم النادي بمبلغ مليون ريال نظير إحرازه مركز متقدم في البطولة، ولمواصلة النادي نشاطه الرياضي، حاثاً إدارة النادي على الاستمرار في النشاط الرياضي بنفس الوتيرة وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات القادمة لتشريف حضرموت ورفع مكانتها في الشأن الرياضي.

حضر التكريم، مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت رياض بن صلاح الجهوري.