السفير رياض ياسين يلتقي مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير بلادنا لدى باريس الدكتور رياض ياسين عبدالله، اليوم، مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو.



جرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.

وأكد السفير رياض ياسين، أن قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية مهم ومفصلي في الضغط على الميليشيات وإجبارها على تغيير سلوكها الإجرامي ودفعها نحو السلام الذي يتسق مع توجهات الحكومة نحو تحقيق السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الاساسية..مشيراً الى تعنت المليشيات الحوثية لفرص السلام واحلال الأمن والاستقرار في اليمن.

كما استعرض السفير رياض ياسين، الهجوم الارهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية اثناء وصولها مطار عدن الدولي تنفيذاً لإتفاق الرياض..مشيراً الى تورط ميليشيا الحوثي في الحادث الذي استهدف رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والمسافرين وموظفي المطار واضرار بشرية ومادية فادحة في المطار.

من جانبه اكد المسؤول الفرنسي، دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وعملية السلام في اليمن..معبراً عن ادانته للتفجير الارهابي الذي استهدفت الحكومة الشرعية في مطار عدن الدولي.