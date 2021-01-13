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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من المحافظات اليمنية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اختلافًا في درجات الحرارة على العاصمة عدن وعددٍ من المحافظات.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :

 

عدن (العظمى 29° - الصغرى 23°)

 

المكلا (العظمى 30° - الصغرى 19°)

 

سيئون (العظمى 24° - الصغرى 08°)

 

عتق (العظمى 22° - الصغرى 07°)

 

الغيضة (العظمى31° - الصغرى 15°)

 

سقطرى (العظمى 27° - الصغرى 19°)

 

صنعاء (العظمى 20° - الصغرى 02°)

 

تعز (العظمى 26° - الصغرى 11°)

 

الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 23°)

 

ذمار (العظمى 20° - الصغرى 02°)

 

مأرب (العظمى 25° - الصغرى 08°)

 

صعدة (العظمى 21° - الصغرى 03°)

 

المحويت (العظمى 22° - الصغرى 10°)

 

عمران (العظمى 20° - الصغرى 02°)

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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