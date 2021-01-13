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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021
الخليج 365 ـ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اختلافًا في درجات الحرارة على العاصمة عدن وعددٍ من المحافظات.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم :
عدن (العظمى 29° - الصغرى 23°)
المكلا (العظمى 30° - الصغرى 19°)
سيئون (العظمى 24° - الصغرى 08°)
عتق (العظمى 22° - الصغرى 07°)
الغيضة (العظمى31° - الصغرى 15°)
سقطرى (العظمى 27° - الصغرى 19°)
صنعاء (العظمى 20° - الصغرى 02°)
تعز (العظمى 26° - الصغرى 11°)
الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 23°)
ذمار (العظمى 20° - الصغرى 02°)
مأرب (العظمى 25° - الصغرى 08°)
صعدة (العظمى 21° - الصغرى 03°)
المحويت (العظمى 22° - الصغرى 10°)
عمران (العظمى 20° - الصغرى 02°)