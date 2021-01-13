تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، اختلافًا في درجات الحرارة على العاصمة عدن وعددٍ من المحافظات.

