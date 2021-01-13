الفنانة اليمنية أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الفنانة اليمنية أروى خلال مواقع التواصل الاجتماعي، امس الاربعاء، عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر" للاسف نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابية .. أدعوا لي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي، و بنتي، و عائلتي".

وتبلغ الفنانة أروى 42 عاماً ، وهي من أب يمني وأم مصرية ، وتزوجت في عام 2011 من عبدالفتاح المصري وهو أحد قيادات قناة إم بي سي ، وأنجبت في 2012 فتاة أسمتها نورة وهي تبلغ من العمر حالياً 8 سنوات