عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفكيك حقل ألغام زرعها الحوثيين بالقرب من منشأة حيوية بالحديدة

الأربعاء 13 يناير 2021

الخليج 365

تمكنت الفرق الهندسية، الثلاثاء، من تفكيك حقل ألغام من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، شرقي محافظة الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، تمكنت من تفكيك حقل ألغام حوثي بالقرب من مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة، وفق اعلام ألوية العمالقة.

وأشار المصدر إلى أن هندسة اللواء الخامس عمالقة اكتشفت حقل ألغام من مخلفات الحوثيين بالقرب من مطاحن البحر الأحمر، قبل ان تقوم بتفكيكه.

وأضاف أن هذا الحقل أدى إلى نفوق عدد من أغنام المواطنين، كما أنه كان يشكل خطرا حقيقيا على حياة سكان المنطقة.

ومنذ بداية الحرب، زرعت المليشيا الحوثية أكثر من مليون لغم في مختلف مناطق البلاد، واودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، وفق تقارير لمنظمات حقوقية.

ومؤخرا، أعلن مشروع مسام لنزع الالغام في اليمن، انه انتزع اكثر من 200 الف لغم من المناطق المحررة.