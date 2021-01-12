سفير اليمن يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى الصومال فضل الحنق اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومال، بلل محمد عثمان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها .



وفي اللقاء استعرض سفير اليمن مستجدات التطورات السياسية التي تشهدها اليمن والهجوم الارهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض والمهام المناطه بها لتوفير الأمن والاستقرار والخدمات العامة للمواطنين واستكمال المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة لاحلال السلام في اليمن .

وأكد السفير الحنق على اهمية قرار وزارة الخارجية الامريكية تصنيف جماعة الحوثي جماعة ارهابية والانعكاسات الايجابية لهذا القرار على استعادة اليمن لأمنه واستقراره .. مشيدا بدعم الحكومة الصومالية لاشقائهم في اليمن تعزيزاً للروابط والعلاقات التاريخية القوية التي تربط البلدين الشقيقين .

من جانبه اكد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لليمن وإدانتها جميع الاعمال التي تقدم عليها جماعة الحوثي .. مثمنا مواقف اليمن الايجابية تجاه بلاده خلال أزمة بلاده في تسعينيات القرن الماضي وماقدمته للصوماليين من رعاية .

حضر اللقاء مدير الدائرة العربية والاسلامية مصطفى ادم دقال وسفير الصومال في اليمن عبدالله حاشي شوري.