تدشين سلسلة اللقاءات العلمية في الجيولوجيا بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، سلسلة اللقاءات العلمية في الجيولوجيا، التي تنظمها كلية النفط والمعادن بجامعة عدن بالتعاون مع الهيئة خلال الفترة من 12 الى 30 من العام الجاري، عبر الاتصال المرئي زوم.



وتهدف اللقاءات التي يشارك فيها نخبة مرموقة من الاكاديميين والمختصين اليمنيين من داخل وخارج الوطن، إلى تبادل الخبرات العلمية وتزويد المشاركين بمعرفة احدث تطورات علم الجيولوجيا .

وفي التدشين، اكد الشماسي، حرص الوزارة واهتمامها بإقامة مثل هذه اللقاءات العلمية من اجل إكتساب الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة القيمة وتنمية الكادر المحلي من الباحثين والمختصين والمهتمين وتمكينه من مواكبة التطورت العلمية والفكرية بعلم الجيولوجيا في جميع أنحاء الوطن وخارجه .. مشيراً الى ان هذه اللقاءات العلمية تأتي ترجمة لاتفاقية التفاهم والتعاون بين وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وجامعة عدن .

حضر التدشين، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس احمد عبدالله التميمي، ومدير عام فرع الهيئة بحضرموت المهندس صلاح احمد بابحير، وعميد كلية النفط والمعادن الدكتور محمد ناصر المطهري .